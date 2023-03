Adolescente morre ao bater carro em poste na Perimetral Tancredo Neves

Um trágico acidente ocorrido na manhã deste sábado, 11, na Perimetral Tancredo Neves, esquina com a Avenida das Torres matou o jovem Mauro Ramos Pereira Junior, de 17 anos. Ele dirigia um Fiat Prêmio quando perdeu o controle da direção e bateu violentamente em um poste.

O impacto foi tão forte que o poste se quebrou junto ao chão e só não caiu porque ficou suspenso à fiação. Caso não acertasse o poste, o automóvel teria entrado em uma oficina. O rapaz morreu no local e o carro ficou destruído.

Equipes do Samu e Corpo de Bombeiros foram ao local, mas o jovem já estava morto. Equipes da Polícia Civil e Cientifica também comparecerem para fazer o levantamento e o início das investigações sobre as circunstâncias do acidente.

A Polícia Rodoviária registrou a ocorrência e auxiliou no controle do trânsito para o atendimento das equipes de socorro. Segundo as informações, o adolescente era filho único e teria saído com o carro escondido dos pais.