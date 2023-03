Secretaria da Saúde alerta para os riscos de uma vida sedentária

Nesta sexta-feira, 10 de março, Dia Mundial de Combate ao Sedentarismo, a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) alerta para os riscos de uma rotina sem atividade física. A data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população sobre os riscos de uma vida sedentária e incentivar a prática regular de exercícios, seja qual for a modalidade. Caminhadas frequentes, por exemplo, são o suficiente para tornar a pessoa ativa.

Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de 20% da população mundial adulta e 80% dos adolescentes são inativos fisicamente. Isso significa que um em cada quatro adultos e quatro em cada cinco adolescentes não praticam atividades físicas regulares.

No Paraná, em 2019, de acordo com a Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), 40% dos adultos acima dos 18 anos foram considerados insuficientemente ativos. No caso dos adolescentes entre 13 e 17 anos, segundo dados da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar (PENSE), o percentual ficou em 3,8%.

De acordo com o secretário de Estado da Saúde, Cesar Neves, pessoas sedentárias têm maior risco de desenvolver doenças crônicas. “A falta de atividade física reduz o metabolismo e prejudica a capacidade do organismo, podendo aumentar o risco de mortalidade pelo surgimento e agravamento de doenças cardiovasculares, câncer, diabetes e obesidade. Por esse motivo é muito importante manter uma rotina física ativa, com práticas regulares”, disse.

Segundo uma pesquisa realizada em 2019 pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia da Universidade Federal Fluminense (UFF-RJ), no Brasil o impacto econômico da inatividade física de brasileiros, em diferentes regiões do País, representou um gasto de cerca de R$ 300 milhões ao Sistema Único de Saúde (SUS) em internamentos decorrentes de doenças crônicas.

“As doenças crônicas representam uma alta parcela de internações pelo SUS. Portanto, a redução na prevalência de inatividade física na população representa uma economia significativa de recursos orçamentários na saúde”, pontuou Neves.

NA PRÁTICA

A atividade física é definida como o comportamento que envolve os movimentos voluntários do corpo, com gasto de energia acima do nível de repouso, promovendo interações sociais e com o ambiente, podendo acontecer no tempo livre, no deslocamento, no trabalho ou estudo e nas tarefas domésticas.

Mover-se mais e permanecer menos em comportamento sedentário é importante para o pleno desenvolvimento humano e para uma boa saúde, independentemente da idade, sexo, raça, etnia ou nível de condicionamento físico atual. Quanto mais cedo a prática da atividade física é iniciada e se torna um hábito na vida, maiores são os benefícios.

“A atividade física é muito importante e deve ser praticada em todas as fases da vida. Pequenas mudanças na rotina, como subir escadas ao invés de usar elevador, durante o trajeto até o trabalho desembarcar alguns metros antes do destino final e optar por meio de transportes não motorizados são formas simples e eficazes de combater o sedentarismo e melhorar a qualidade de vida”, alertou a diretora de Atenção e Vigilância da Sesa, Maria Goretti David Lopes.

A Sesa segue as diretrizes do Guia de Atividade Física para a População Brasileira, do Ministério da Saúde (MS), em que a recomendação para adultos é de pelo menos 150 minutos de atividade física moderada ou 75 minutos de atividade física vigorosa por semana – incluindo exercícios aeróbicos e de fortalecimento muscular e ósseo. Para crianças e adolescentes, o tempo ideal é de 60 minutos por dia.

Fonte: Agência Estadual de Notícias