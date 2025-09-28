Adolescente fica gravemente ferido após capotamento de veículo “gaiola” em estrada rural de Campo Mourão
Um grave acidente foi registrado na tarde deste domingo (28) em uma estrada rural, às margens da rodovia BR-369, em Campo Mourão. Um veículo conhecido como “gaiola” — adaptado para trafegar em terrenos de terra — capotou e deixou um adolescente em estado grave.
Segundo informações, o jovem conduzia o veículo quando perdeu o controle, provocando o tombamento lateral. Ele ficou preso embaixo da estrutura da gaiola. Uma adolescente de 16 anos, que o acompanhava, chegou a ser ejetada para fora do veículo, sofrendo escoriações e contusões.
Populares e ocupantes de uma van de turismo que passava pelo local presenciaram o acidente e acionaram o resgate imediatamente. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para o atendimento.
Quando os socorristas chegaram, o condutor já estava sendo atendido dentro da ambulância do SAMU, em estado considerado grave. As duas vítimas foram encaminhadas ao Hospital Pronto-Socorro de Campo Mourão.