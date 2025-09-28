CM/Futsal se classifica em sétima na LNF e pega Pato Branco nas oitavas

O Campo Mourão Futsal empatou em 2 a 2 com o Velez Camaquã pela Liga Nacional, na noite deste sábado, 26, no Rio Grande do Sul.

Depois de uma desvantagem de dois gols, o Carneirão conseguiu reagir e buscou o resultado com gols de Jhonny e Jorginho.

O empate garantiu ao Campo Mourão o sétimo lugar na classificação da primeira fase e a vantagem do fazer em casa o segundo jogo dos playoffs. O adversário será o Pato Branco, em um duelo paranaense nas oitavas de final da competição nacional, em datas ainda a confirmar.

Certo apenas é que o primeiro jogo será em Pato Branco entre os dias 10 a 13 de outubro, e o segundo entre os dias 17 e 20 do mesmo mês, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão.

DESEMPENHO

Campo Mourão fez uma excelente campanha na primeira fase, sofrendo apenas três derrotas em 23 jogos. Há dez rodadas não sabe o que é perder. Fez 42 pontos, conquistou 11 vitórias e nove empates. Marcou 63 gols, e sofreu 49, com saldo de 14.