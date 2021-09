Adolescente empina moto, foge da PM e provoca grave acidente

Um adolescente de 15 anos ficou gravemente ferido após envolver-se em um acidente de trânsito enquanto tentava escapar de uma abordagem policial, no centro de Campo Mourão.

Tudo começou quando ele empinou uma moto Honda CG 125 FAN, placa Mercosul (Araruna), em frente a viatura da Rotam, por volta da 0h20 deste sábado, na Avenida Capitão Indio Bandeira.

Os policiais da Rotam, que davam apoio para os fiscais da Covid da prefeitura tentaram abordá-lo, mas ele saiu em alta velocidade, cruzando avenidas e colocando em risco a própria vida e a de terceiros.

Enquanto tentava fugir da abordagem, o adolescente acabou invadindo a Avenida Irmãos Pereira, esquina com a Rua Francisco Albuquerque e batendo em um VW/Voyage, ocupado por um casal. A mulher estava grávida.

Com o impacto, o adolescente caiu e sofreu fratura exposta no fêmur direito e fratura fechada no braço esquerdo.

A equipe do Siate foi acionada e prestou socorro ao rapaz, que foi encaminhado em estado grave ao hospital Pronto Socorro. O casal que estava no carro não se feriu.

“Infelizmente um ato de inconsequência desse jovem que estava empinando a moto na frente da viatura e não obedeceu a voz de abordagem. Fizemos o acompanhamento com giroflex e sirenes ligados, mas mesmo assim ele continuou fugindo em alta velocidade, até bater em um veículo, na Irmãos Pereira”, disse o sargento Adrians, da Rotam.