CM/Futsal goleia Coronel Vivida e pega Ampere no mata-mata do Estadual

O Campo Mourão fez sua parte, goleou o Coronel Vivida por 5 a 1 na noite desta sexta-feira (03), na última rodada da primeira fase do Paranaense Série Ouro, mas ficou na quinta colocação da classificação geral, e vai para a disputa do play offs de 5º ao 12º colocado, para buscar uma vaga na fase quartas de final da competição estadual.

O JOGO – Depois de um primeiro tempo sem tirar o zero do placar, em que o Campo Mourão foi todo pressão para cima do Coronel Vivida, que não conseguia atacar e concentrava as ações apenas na defesa, na volta do intervalo, com menos de dois minutos, o carneiro tricolor aproveitou bem o erro na saída de bola de bola do adversário, e conseguiu marcar o primeiro gol do jogo com Caio Júnior. O pivô, artilheiro mourãoense na temporada, roubou a bola na marcação pressão e finalizou com perfeição para o fundo da rede do goleiro vividense.

Na metade da etapa final, Bili empatou para o Coronel Vivida, em boa trama do adversário. Não demorou muito e novamente Caio Júnior marcou o segundo dele e de Campo Mourão no jogo. Logo depois, quando Coronel tentava o tento de igualdade com o linha/gol em quadra, Tomás roubou a bola do adversário e no contra-ataque deixou Caio Barros sozinho para fazer 3 a 1. Selbach marcou o quarto e Caio Barros fechou a goleada em 5 a 1.

As datas dos jogos do primeiro playoff serão definidas pela Federação Paranaense de Futsal (FPFS) . Os quatro primeiros colocados aguardam as definições do primeiro mata-mata, que classificam outros quatro times, para a disputa da fase quartas de final.

Ampére, que ficou com a última vaga em 12º lugar, será o adversário do Carneirão. O primeiro jogo acontece no Sudoeste do Paraná, e o segundo na Arena UTFPR.