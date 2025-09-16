Adolescente de 16 anos fica ferido após cair de bicicleta em lombada
Um adolescente de 16 anos ficou ferido no início da tarde desta terça-feira (16), após cair de bicicleta na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua Panambi, área central de Campo Mourão.
Segundo informações, o jovem seguia pela via sentido à Asa Leste quando, ao passar sobre um quebra-molas, acabou se desequilibrando e caindo. Com o impacto, ele bateu a cabeça e sofreu escoriações e contusões pelo corpo.
Um veículo que seguia logo atrás conseguiu frear a tempo, evitando que o adolescente fosse atropelado.
Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estiveram no local e prestaram atendimento ao jovem, que foi encaminhado à unidade hospitalar para avaliações mais detalhadas.
A Polícia Militar também compareceu à ocorrência, controlando o trânsito até a finalização do atendimento.