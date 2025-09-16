Atletismo mourãoense conquista cinco medalhas nos Jogos da Juventude Brasileiro em Brasília

O atletismo de Campo Mourão voltou a brilhar em nível nacional. A equipe IACM/Fecam/Assercam representou o Paraná nos Jogos da Juventude Brasileiros – Caixa 2025, realizados em Brasília, e trouxe para casa cinco medalhas: três de ouro, uma de prata e uma de bronze.

Os atletas integram o programa de aulas de rendimento do Núcleo Regional de Educação de Campo Mourão e representaram seus colégios: Colégio Cívico-Militar Dr. Osvaldo Cruz, Colégio Cívico-Militar Marechal Rondon e Colégio Cívico-Militar Olavo Bilac, de Peabiru.

Medalhistas mourãoenses

Ouro:

– Isadora Fiorini – Lançamento do dardo

– Leticia Dominelli – Lançamento do disco

– Gabriel Benicius Tenorio – Lançamento do disco

Prata:

– Renato Almeida – 10.000m marcha atlética

Bronze:

– Gabriel Benicius Tenorio – Arremesso do peso

Outros resultados de destaque:

– Fernando Peres dos Santos – 5º lugar no lançamento do disco

– Gabrielly Yuna – 6º lugar nos 5.000m marcha atlética

Paulo Cesar da Costa, o Paulinho, técnico da equipe de atletismo de Campo Mourão, destacou a importância das conquistas, dos resultados. “Estamos muito orgulhosos da dedicação e do desempenho dos nossos atletas. Eles mostraram que o esporte mourãoense tem força e talento para competir em alto nível nacional. Esses resultados são fruto de muito trabalho, disciplina e do apoio que o atletismo recebe em nossa cidade.”

O comando técnico da equipe em Brasília esteve a cargo de Sidmar Andrigheto Gielow, que acompanhou de perto cada prova e conquista dos atletas mourãoenses.

ESTRUTURA E APOIO

O atletismo de Campo Mourão é mantido pela Prefeitura Municipal, por meio da Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), em parceria com o Instituto do Atletismo de Campo Mourão (IACM), a Associação dos Servidores Municipais de Campo Mourão (Assercam) e conta ainda com apoio de empresas locais por meio de projetos de incentivo ao esporte.