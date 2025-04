Adolescente com patinete fica ferido após ser atingido por carro no centro de Campo Mourão

Um adolescente ficou ferido no final da manhã desta quarta-feira (23) após ser atingido por um automóvel no cruzamento da avenida Manoel Mendes de Camargo, esquina com a rua Santa Cruz, em Campo Mourão. Segundo informações preliminares, o jovem, com idade entre 12 e 13 anos, trafegava com um patinete no sentido centro da via quando foi surpreendido por um Chevrolet Spin.

Conforme informações levantadas no local, o condutor do veículo teria avançado a via preferencial, colidindo contra o adolescente. Com o impacto, o jovem caiu e sofreu ferimentos pelo corpo. Ele foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado consciente ao hospital para avaliação médica mais detalhada.

A ocorrência atraiu a atenção de moradores e motoristas que passavam pelo local. A Polícia Militar também foi acionada e registrou a ocorrência. As causas do acidente ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.