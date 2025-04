Virada no tempo: Paraná deve registrar chuvas intensas a partir desta quarta-feira

Fortes chuvas devem atingir o Paraná entre a noite desta quarta-feira (23) até sexta-feira (25), devido à formação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Norte da Argentina e o Paraguai, que avança sobre o Estado. O Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) prevê acumulados de chuva elevados, entre 40 e 80 milímetros. A Defesa Civil Estadual vai monitorar a necessidade de alerta.

Segundo o Simepar, nas regiões Oeste e Sudoeste do Paraná a mudança no tempo começa já na noite desta quarta-feira com o avanço das primeiras áreas de instabilidade, causando chuva de fraca a moderada intensidade e trovoadas. Durante a madrugada de quinta-feira (24), os temporais se intensificam, com precipitações mais severas e persistentes por todo o dia, com grande incidência de raios.

De acordo com o meteorologista do Simepar Reinaldo Kneib, essas são as áreas do Estado com o quadro mais preocupante. “A previsão é de acumulados elevados de chuva, entre 60 e 80 milímetros. Alguns municípios, porém, podem ter registros de volumes superiores, de forma localizada”, afirma.

Já na manhã de quinta-feira, as tempestades alcançam as regiões Centro-Sul, Noroeste e Norte do Estado, com chuvas de moderada a forte e trovoadas atuando até a manhã de sexta-feira (25). Na região Centro-Sul, o volume de chuva deve ficar entre 60 e 80 milímetros, podendo ser ultrapassado em alguns pontos, enquanto que no Norte e Noroeste a precipitação será entre 40 e 60 milímetros.

“Durante a trajetória dessas tempestades há previsão de chuvas significativas e persistentes, de forma contínua, principalmente entre o Oeste e o Centro-Sul. Nas regiões dos Campos Gerais, Leste e Norte do Estado também há previsão de tempestades e incidência elevada de raios, porém o volume de precipitação deve ser menor”, ressalta Kneib.

Ainda na quinta-feira, a instabilidade atmosférica será mais expressiva durante a tarde nos Campos Gerais, Leste e Norte Pioneiro, continuando até a manhã de sexta-feira (25) com previsão de acumulados entre 40 e 60 milímetros, principalmente nos Campos Gerais com valores acima de 60 milímetros podendo ser registrados de maneira localizada.

“Com a projeção de grande quantidade de chuva pelos modelos, já iniciamos o acompanhamento da situação. Estamos monitorando a evolução para emitir novos alertas”, comenta Marcos Vidal, porta-voz da Defesa Civil. “Essa informação prévia também permite que as estruturas fiquem preparadas e que a população possa tomar medidas protetivas.”

O Simepar e a Defesa Civil alertam para o risco de desastres como alagamentos, enchentes e enxurradas no Centro-Sul, Oeste e Sudoeste, regiões em que há previsão de volume mais elevado de chuva em um curto período de tempo. No Norte, Noroeste, Norte Pioneiro, Leste e Campos Gerais, o risco é menor para ocorrência dos fenômenos, mas não é possível descartá-los de maneira localizada.

ALERTAS

A Defesa Civil Estadual acompanha a evolução da situação por meio do Centro Estadual de Gerenciamento de Riscos e Desastres (Cegerd) e emite os alertas que vão tanto para as estruturas de Defesa Civil quanto para a população.

Para se manter informado sobre eventos climáticos e situações de risco, os moradores do Paraná podem se cadastrar para receber alertas da Defesa Civil via SMS. Basta enviar uma mensagem de texto com o CEP da sua residência para o número 40199. O serviço é gratuito e contribui para a segurança da população em casos de emergências.

O órgão estadual também utiliza outros canais como o WhatsApp, Telegram e as TVs por assinatura. No site da Defesa Civil há dicas sobre como agir em diferentes situações de perigo. A Agência Estadual de Notícias também já fez uma matéria com orientações gerais sobre como agir antes, durante e depois de eventos extremos.

SIMEPAR

Com uma estrutura de 120 estações meteorológicas telemétricas automáticas, três radares meteorológicos e cinco sensores de descargas meteorológicas, o Simepar é responsável por fornecer dados meteorológicos para órgãos como a Coordenadoria da Defesa Civil e a Secretaria do Desenvolvimento Sustentável, de modo a facilitar ações de resposta a situações extremas. São monitoradas desde situações causadas por chuvas extremas, como enxurradas, deslizamentos e alagamentos, até situações como incêndios e secas.

Dados mais detalhados da previsão do tempo para os 399 municípios paranaenses estão disponíveis no site www.simepar.br. A previsão tem duas atualizações diárias. Para cada cidade é possível saber o quanto deve chover, temperaturas mínimas e máximas previstas, umidade relativa do ar e vento, com detalhamento por hora para a data e o dia seguinte.

Agência Estadual de Notícias