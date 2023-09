Adolescente cai de bicicleta ao “pegar carona” com moto e fica ferido

Em um ato de imprudência, um adolescente de 16 anos sofreu ferimentos generalizados ao cair da bicicleta que conduzia, após “pegar carona” com uma moto. O acidente ocorreu no início da tarde desta quarta-feira, 27, na rua Sanhaço, próximo ao Colégio Ivone Castanharo, no jardim Tropical.

O jovem havia acabado de sair da escola e estaria retornando para casa, quando decidiu segurar com uma das mãos na motocicleta de um conhecido para chegar mais rápido ao destino.

No entanto, durante o percurso, a luva do guidão em que ele segurava acabou se soltando. Com isso, o adolescente acabou se desequilibrando e caindo no asfalto. Com várias escoriações pelo corpo

Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado para atendimento médico em um hospital da cidade.