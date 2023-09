Ações em prol da pessoa idosa marcam encerramento do “Setembro Lilás”

Centenas de pessoas idosas atendidas pela rede de proteção a pessoa idosa de Campo Mourão lotaram o salão do SESC nesta quarta-feira (27) para atividades culturais e palestras da campanha “Setembro Lilás”, voltadas à saúde e qualidade de vida da pessoa idosa. O evento, realizado em cumprimento a lei municipal 4.283/2022, teve a participação do prefeito Tauillo Tezelli.

A assistência do município voltada à pessoa idosa é garantida em todos os setores. “Toda a rede de apoio no cuidado com a pessoa idosa se envolve nessa campanha”, explica a fisioterapeuta Ana Fernanda Vecchi.

Além da rotina de atendimento da rede, a Secretaria Municipal de Saúde dispõe de atendimento individualizado com a Equipe Multidisciplinar da Atenção Básica. Na Vila Urupês e no Lar Paraná as academias de saúde trabalham com ginástica e pilates, acompanhamento de grupos de hipertensos e diabéticos, caminhadas, além de atividades de alongamento e relaxamento.

ASSISTÊNCIA SOCIAL

Na área social a população idosa é assistida com serviços de convivência nos CRAS estrategicamente localizados na Asa leste, Central e Lar Paraná. Ainda na área social a melhor idade do município dispõe do CREAS, com atendimento de denúncias da população e solicitações do Ministério Público, CRAS e Secretaria da Saúde, através do Disque Idoso 12 ou Disque 100.

Entidades voltadas ao atendimento a este público também recebe apoio financeiro do município e da campanha do Imposto de Renda. Em parceria com o governo do Estado, está em construção o Condomínio do Idoso, com 40 unidades habitacionais que serão disponibilizadas conforme critérios da Cohapar, que recebe as inscrições.

ESPORTES – Os idosos do município também têm acesso a atividades esportivas. São mais de 30 locais em vários pontos da cidade, oferecidos por projetos de academia da terceira idade, condicionamento físico e hidroginástica, com um total de atendimento de cerca de 900 idosos.