Adolescente bate motocicleta em carro que não parou em cruzamento

Um adolescente de 17 anos ficou ferido ao bater a moto que irregularmente pilotava em um veículo Renault Clio, na área central de Campo Mourão. O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na avenida Irmãos Pereira, esquina com a rua São José.

O automóvel era dirigido por uma idosa de 73 anos. Ela seguia pela rua São José, sentido ao Parque do Lago e não parou no cruzamento. Com isso o motociclista que transitava pela Irmãos Pereira bateu forte na porta traseira do veículo.

Na queda o rapaz sofreu várias escoriações pelo corpo e foi atendido pelo Siate que o encaminhou ao hospital Pronto Socorro.

A idosa estava acompanhada de um adolescente no carro, mas nenhum deles se feriu. Após o choque com a moto o automóvel ainda bateu em uma placa de trânsito e parou sobre a calçada.