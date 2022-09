Luiziana inicia festa pelos seus 35 anos nesta sexta-feira

A programação festiva em comemoração aos 35 anos de emancipação político-administrativa de Luiziana, que se comemora no domingo, será aberta nesta sexta-feira, 23, com a Expolux.

A festa será marcada por shows artísticos, barracas de alimentação, parque de diversões, entre outras atrações. A abertura oficial começa às 20h30 de hoje, com show de Santóri & Alex. Ainda hoje, às 22h30 tem Brenno & Matheus.

Amanhã, às 22 horas a programação continua com show de Marcos Paulo & Marcelo e, às 23h45, com a Banda Santa Mônica.

BOI NA BRASA

No domingo, 25, quando Luiziana celebra o aniversário 35 anos, haverá mais um show com Aldo & Rafael, ás 11h. Também será servido, a partir das 11h30, o prato típico Boi na Brasa.

Os convites do prato típico estão à venda, na prefeitura e custa R$ 70,00 cada um. A quantidade foi limitada a 1.800 unidades.

A Expoluz inclui ainda no domingo apresentação do Espaço Sou Arte, às 12 horas e outros três shows a partir das tarde: Felipe Santiago (14h); Guilherme & Santiago (17h) e, às 20h30, encerramento com Alex & Marcelo.