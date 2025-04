Adolescente ao volante provoca grave acidente em Maringá

Um adolescente de 16 anos provocou um grave acidente de trânsito com o carro que dirigia na noite desta terça-feira, (29), em Maringá. O acidente ocorreu na avenida Advogado Horácio Raccanello Filho, cruzamento com a rua Ver. Basílio Sautchuk, no centro da cidade.

O jovem dirigia um veículo Mercedes Benz e, segundo testemunhas, estava em alta velocidade pela avenida, quando atingiu um ciclista.

Com o impacto, ele perdeu o controle da direção e ainda bateu na traseira de um veículo Kwid que estava estacionado. O Kwid chegou a capotar e ainda atingiu outro.

Equipes do Corpo de Bombeiros e Samu, prestaram o atendimento ao ciclista, de 65 anos. Ele foi socorrido com ferimentos graves e encaminhado ao Hospital Universitário de Maringá.

Testemunhas relataram que a vítima participava de uma ação solidária entregando comida para moradores de rua no momento do ocorrido. Segundo a PM, o adolescente teria pego o veículo escondido dos pais. As causas do acidente estão sendo investigadas pelas autoridades.

Com informações: Salsicha Maringá