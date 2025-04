CM/Futsal recebe o Ampére nesta quarta-feira pelo Paranaense Série Ouro

Nesta véspera de feriado do Dia do Trabalho o compromisso do Campo Mourão Futsal será pelo Paranaense Série Ouro. A equipe mourãoense entra em quadra às 19h30 desta quarta-feira, 30, para encarar o Ampare na Arena UTFPR, em duelo que vale recuperação na competição estadual.

Quinto colocado com 13 pontos em sete jogos, Campo Mourão precisa vencer para seguir entre os primeiros colocados, na briga para terminar a primeira fase no G4 da competição, colocação que leva direito para às quartas de final.

O time mourãoense terá força máxima para o compromisso e espera o apoio das arquibancadas, com uma boa presença de público.

Os ingressos estão à venda no site do Campo Mourão Futsal, no Supermercados Bom Dia e Marujo Sports.