Adolescente ao volante derruba placa de trânsito e bate em outro veículo

Um adolescente de 17 anos perdeu o controle do veículo GM Chevette que dirigia, derrubou uma placa de trânsito e ainda colidiu na traseira de um GM Onix, que estava estacionado.

O acidente ocorreu na noite dessa quarta-feira, na avenida José Custódio de Oliveira, esquina com a rua Francisco Ferreira Albuquerque, no centro de Campo Mourão.

O adolescente estaria acompanhado de outra pessoa, mas saiu do local antes da chegada da Polícia Militar. Ele apresentava sinais de embriaguez e o veículo foi retirado do local por um parente dele habilitado.

Com as testemunhas não quiseram se pronunciar sobre o fato, o adolescente não foi conduzido para a delegacia. Sobre os danos no veículo Onix houve acordo com a proprietária no local.