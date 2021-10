Visita a Casa das Fraldas pode resultar em parceria

A Casa das Fraldas de Campo Mourão, ligada a Fundação Marta Kaiser, recebeu recentemente a visita de representantes da empresa Padial & Padial Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário, da cidade de Marilena (Paraná). No mercado há mais de 15 anos, a empresa é líder no segmento de moda evangélica no país e emprega 275 colaboradores internos e cerca de 70 facções com mais de 200 costureiras e bordadeiras, além de 37 representantes da marca no território nacional.

Marlina Radi e Rita Martins, respectivamente coordenadora de Marketing e Digital Influencer da Titanium Jean – principal marca da empresa -, percorreram as instalações da Casa das Fraldas, conheceram o sistema de produção e receberam informações detalhadas sobre o funcionamento da ação de responsabilidade social. Também se inteiraram sobre a forma de manutenção da entidade, benefícios gerados as entidades e famílias carentes contempladas com o repasse gratuito de fraldas, a exclusiva atuação de voluntários e as parcerias mantidas com empresas, instituições e o Poder Judiciário.

A visita poderá – em breve – resultar entre uma parceria da empresa com a Casa das Fraldas. Os visitantes foram recepcionados por Roberto Leitner e Salete Doneda, presidente e secretária da Fundação Marta Kaiser, respectivamente.

A EMPRESA

A Padial & Padial Indústria e Comércio de Artigos do Vestuário tem em seu portfólio

três marcas distintas – Titanium Jeans, Laura Rosa e Império Z -, atendendo diversos públicos femininos. A confecção conta com tecnologia avançada, estamparia exclusiva, processo de corte e bordado industrial desenvolvido internamente na empresa, por maquinário automatizado, com tecnologia de ponta.

Empenhada em não só produzir moda, mas transformar vidas, a empresa vem se reinventando a cada dia. Como indústria também se preocupa com os próximos anos e com a qualidade de vida das famílias no futuro, sempre buscando ferramentas para preservar o ecossistema. A utilização de placas solares assegura energia limpa e renovável, diminuindo a poluição. Já a lavanderia utiliza madeira de reflorestamento e toda a água utilizada no desenvolvimento das lavagens das peças é tratada e volta a ficar cristalina, contribuindo assim para a preservação do nosso ambiente.