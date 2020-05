Acidente provoca fraturas graves em motociclista

Um homem de 47 anos ficou gravemente ferido ao bater a motocicleta Honda Fan, 125cc que conduzia na lateral de um Fiat Uno, com placas de Campo Mourão.

O acidente ocorreu por volta das 19h50 desta quinta-feira, na rodovia PR 487, próximo ao trevo de acesso à BR 369, na saída para Luiziana..

Conforme as informações, o condutor da moto havia acabado de acessar a rodovia, quando acabou entrando na contramão e batendo na lateral do Fiat Uno, dirigido por uma mulher de 36 anos.

Com o impacto, o homem sofreu graves fraturas em uma das pernas e na mão. Em estado grave, ele foi atendido pelo Siate e Samu e levado ao hospital Pronto Socorro. A motorista do Uno não se feriu. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local para apurar as circunstâncias do acidente.