Rapaz é preso com drogas em Iretama

A Polícia Militar realizou uma grande apreensão de entorpecentes na cidade de Iretama, no início desta noite desta quinta-feira. A droga estava com um rapaz de 23 anos, que teria investido contra a equipe policial armado com uma faca.

Na reação dos policiais, ele ficou ferido por um disparo de elastômero (munição de borracha). O rapaz foi socorrido sem gravidade e encaminhado para o hospital Pronto Socorro em Campo Mourão.

Além de maconha, cocaína e crack, também foram apreendidos uma quantia em dinheiro, uma balança digital e um revólver.