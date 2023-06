Acidente no novo contorno rodoviário de Peabiru deixa motorista gravemente ferido

Uma violenta colisão entre um veículo VW/Parati e um Fiat Uno deixou o motorista do Fiat gravemente ferido e um passageiro do automóvel, também ferido. O acidente ocorreu na tarde desta segunda-feira, 26, na PR-900, no novo contorno rodoviário de Peabiru.

Conforme as informações da Polícia Rodoviária Estadual, os dois veículos seguiam na mesma direção, quando o motorista da Parati tentou fazer a ultrapassagem e acabou batendo em uma carretinha rebocada pelo Fiat Uno.

Com o impacto, os dois veículos saíram da pista e o Uno capotou. No carro estavam cinco pessoas e o motorista ficou gravemente ferido. Um outro passageiro de 44 anos também sofreu ferimentos graves, enquanto os outros três ocupantes do veículo saíram ilesos.

O motorista da Parati, de 35 anos, também não se feriu. Uma equipe da Patrulha Rural passava pelo local e prestou os primeiros atendimentos, sinalizando a rodovia e acionando as equipes de resgate.

O Corpo de Bombeiros e o Samu prestaram o atendimento e as duas vitimas feridas foram encaminhadas ao hospital Santa Casa de Campo Mourão. Os veículos tiveram danos de grande monta. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as circunstâncias do acidente.