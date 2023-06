Aberto credenciamento para a edição de inverno do “Campo Mourão no Prato”

Estão abertas até o próximo dia 30 de junho as inscrições (credenciamento) para que as empresas do setor gastronômico de Campo Mourão interessadas em participar da edição de inverno do Festival “Campo Mourão no Prato”. São apenas 50 vagas para as empresas e as inscrições devem ser feitas pelo endereço eletrônico https://l1nk.dev/weetv. Promovido pela Acicam, o evento tem o apoio do Sebrae, Secretaria de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Codecam, Unespar, Sindhorbs e Agência Veoito.

O festival será realizado de 14 a 30 de julho e cada estabelecimento poderá participar com apenas um prato, ao preço único de R$ 24,90. O prato pode ser criado especificamente para o evento ou um já pertencente ao cardápio. Podem participar bares, restaurantes, lanchonetes e similares situados em Campo Mourão, devidamente inscritos.

A duração de cada prato é no mínimo sete dias e a taxa de adesão é de R$ 100,00 (associado Acicam) e R$ 200,00 (não associado). Na 1ª edição, realizada no mês de fevereiro, o festival gerou mais de R$ 150 mil reais em consumo direto nos estabelecimentos da cidade.

O objetivo é divulgar as riquezas da gastronomia de Campo Mourão, bem como estimular que os próprios mourãoenses conheçam o que os restaurantes, bares, lanchonetes, cafés, pizzarias e demais empresas do ramo de alimentos estão fazendo na cidade.