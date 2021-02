Acidente no centro de Campo Mourão entre três veículos fere duas pessoas

Um acidente de trânsito na área central de Campo Mourão envolveu três veículos na noite desse domingo e deixou duas pessoas feridas. As vítimas estavam na calçada e foram atingidas por um dos automóveis. Os veículos tiveram danos de grande monta.

A colisão ocorreu por volta das 19h20, na avenida Capitão Indio Bandeira, esquina com a rua Roberto Brzezinski e foi provocada por um Fiat Strada, com placas de Campina da Lagoa.

O veículo trafegava pela Capitão Indio Bandeira, sentido Lar Paraná/Centro, quando ao fazer a conversão para a direita para acessar a rua Roberto Brzezinski, o condutor acabou invadindo a contramão e batendo em um VW/Polo.

Com o impacto, a Strada ficou desgovernada e bateu em um Ford Escort, que estava estacionado. Ao ser atingido, o Escort se chocou em algumas pessoas que estavam na calçada. Duas delas tiveram ferimento e uma foi atendida pelo Siate. A vítima foi encaminhada ao Pronto Socorro.

O outro ferido recusou atendimento. A Polícia Militar esteve no local para registrar a ocorrência e apurar as circunstâncias do acidente. Segundo o tenente Matiskei, havia várias cadeiras na calçada, pertencentes a um estabelecimento comercial onde muitos jovens se reúnem, o que poderia ter resultado em uma tragédia. “Infelizmente um acidente que não nos surpreende nesse local, onde muita gente se reúne para beber. O motorista do Fiat Strada, a princípio acabou colidindo em mais dois veículos e provocando esse acidente com pessoas feridas. Apesar de toda orientação feita pela Polícia Militar, Diretran e Corpo de Bombeiros, esse tipo de acidente se tornou comum em nossa cidade”, disse o tenente.