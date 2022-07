Acidente na rodovia BR-487 fere dois idosos

Dois idosos de 64 e 69 anos ficaram feridos em um acidente ocorrido no final da tarde desta quarta-feira, 13, na rodovia BR- 487 (Estrada Boiadeira), saída de Campo Mourão sentido a Tuneiras do Oeste.

O acidente, entre um VW/Gol e uma Chevrolet Blazer, ocorreu em um trecho do perímetro urbano de Campo Mourão, próximo à Estação Rodoviária.

Segundo as informações, ambos os veículos seguiam sentido a Campo Mourão. A Blazer trafegava um pouco à frente, quando o motorista tentou fazer a conversão para acessar o jardim Ipanema e acabou atingido na lateral pelo Gol.

Com o impacto, o Gol rodou e foi parar fora da pista, ficando com a parte frontal toda destruída. No veículo viajavam dois idosos, de 64 e 69 anos. Eles ficaram feridos e receberam atendimento do Siate e Samu que os encaminharam a hospitais de Campo Mourão. O motorista da Blazer não se feriu . A Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local para fazer o levantamento da ocorrência.