Campo Mourão e região têm 14 Guerreiros do Comércio

De um universo estimado de quatro mil empresas comerciais em todo o Vale do Piquirivaí, 14 empresários da região polarizada por Campo Mourão foram contemplados até agora com o Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná. Trata-se de uma das principais honrarias concedidas pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná/Sistema Fecomércio Sesc Senac.

A condecoração foi instituída em 2006 e o regulamento que normatiza o prêmio estabelece critérios para a definição dos contemplados: projeção, tempo de mercado, reconhecimento da comunidade e notoriedade empresarial, entre vários outros quesitos. Constitui-se no reconhecimento de empresários que geram riquezas, empregos e promovem o desenvolvimento do estado.

Na próxima sexta-feira (15/7), mais um empresário de Campo Mourão vai receber o Troféu Guerreiro do Comércio do Paraná: Itamar Zeni (sócio proprietário da Refrigeração Brasil). A solenidade – que deverá reunir cerca de 1.000 mil convidados – será realizada nos salões da Expo Unimed Curitiba (no bairro Campo Comprido), em Curitiba, a partir das 19h30min.

A solenidade também comemora o Dia do Comerciante (16 de julho). Quarenta e oito empresários de todo o estado receberão a honraria. Também será concedida a Comenda Ordem do Mérito do Comércio do Paraná ao artista plástico Luiz Gagliastri, a advogada Marilena Indira Winter (primeira mulher a ser eleita presidente da OAB Paraná) e ao empresário Paulo Hermínio Pennacchi.

“O troféu Guerreiro do Comércio reconhece empresários que geram riquezas, empregos e promovem o desenvolvimento do estado, superando dificuldades diariamente na condução de seus negócios. Por isso são verdadeiros guerreiros. Existe uma característica que une todo o empresariado do nosso setor: é a extrema dedicação aos próprios negócios. A empresa torna-se o foco da vida, uma espécie de filha predileta. É ela a causa de suas preocupações, mas é nela que ele se realiza”, ressalta o presidente do Sistema Fecomércio Sesc Senac, Ari Faria Bittencourt.

Itamar Zeni e Ziraldo Zeni são os proprietários da Refrigeração Mamborê, empresa que em janeiro passado completou 33 anos de funcionamento.

GALERIA

Estes são os empresários de Campo Mourão e região que já receberam a honraria: Álvaro Machado – Paraná Supermercados e Tonello Business Hotel (2006); Geraldo Sebastião dos Santos – Panificadora Fiorella e Cine Max (2007); Jair Francisco Gitahy e Dulce Aparecida Gitahy Ferreira – Super Magazine Sapataria Paulista (2008); Celso Pereira – Lojas Riolar (2009); Marco Aurélio Weiller – Rede Marcfarma (2010); Ivone de Lourdes Capristo Malho – Paraná Diesel Veículos (2011); Paulo Antônio Marques Carreira – Supermercados Carreira (2012); Adalberto Ronauro Alves de Gouveia – Gouveia, Ótica, Joias e Relógios (2013); Devanir Silvério – Deck’s Fashion Comércio Varejista de Calçados e Confecções, de Goioerê (2014); José Nelson Botega – Campoplastic Embalagens (2015); Clineu Uehara – Fruto Maduro (2016); Carlos Roberto Naves de Souza – A Estudantil e Aquatro Suprimentos (2017); Alcir Rodrigues da Silva – Marujo Sport e Esporte Land (2018) e Carlos Álvaro Tagliari – Casa Tapi Materiais Esportivos (2019).