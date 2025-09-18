Acidente na rodovia BR-369 deixa mulher gravemente ferida

Um acidente registrado no final da manhã desta quinta-feira (18), na BR-369, em Campo Mourão, deixou uma mulher em estado grave e mobilizou grande aparato de socorro. A colisão aconteceu em frente ao posto Parada, próximo ao trevo de acesso a Boa Esperança.

De acordo com informações, um Toyota Corolla, ocupado por uma família que seguia para Toledo, foi atingido por uma Fiat Toro conduzida por um idoso de 87 anos. O motorista da Toro tentava acessar o posto de combustíveis e não percebeu a aproximação do Corolla, provocando a batida.

Com o impacto, o Corolla saiu da pista, subiu no canteiro central e caiu em uma canaleta de águas pluviais. No veículo estavam o condutor, de 41 anos, sua esposa, de 35, e os dois filhos do casal, de 4 e 10 anos.

A mulher sofreu ferimentos graves e foi encaminhada pelo helicóptero aeromédico do SAMU para um hospital em Campo Mourão. O motorista e as crianças tiveram apenas escoriações e foram levados por ambulâncias para avaliação médica.

O idoso que conduzia a Fiat Toro não se feriu. Além do SAMU, o Corpo de Bombeiros, a Polícia Rodoviária Federal e o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) prestaram atendimento no local e auxiliaram na sinalização da via durante o resgate.