Campo Mourão no Prato movimentou mais de R$ 2,5 milhões

Representantes de estabelecimentos que participaram da última edição do Festival Gastronômico “Campo Mourão no Prato” estiveram reunidos na tarde desta quarta-feira (17/9) em evento para a apresentação e análise dos resultados alcançados na recente edição de inverno. O encontro aconteceu no auditório da Associação Comercial e Industrial (Acicam), que é uma das instituições promotoras do festival que começou a ser realizado em 2023.

Na abertura falou o presidente da Acicam, Francisco Viudes, que destacou a envergadura alcançada pela promoção, a efetiva participação da população e a importância que o festival alcançou para o Município e os estabelecimentos participantes. Deu ênfase, sobretudo, aos sucessivos recordes estabelecidos e o reconhecimento da promoção com a conquista de prêmios nacionais e internacionais.

As informações referentes à última edição foram apresentadas pelo segundo vice-presidente da Acicam, Raphael Menechini Neto. Nas seis edições do festival já foram comercializados mais de 100 mil pratos, com a comercialização ultrapassando R$ 7 milhões. Já aconteceram três edições de verão e três edições de inverno. Na última edição foram comercializados 40.471 pratos e 235 drinks em 15 dias, com o faturamento dos estabelecimentos com os pratos da promoção somando R$ 1.210.082,90. O faturamento adicional com os clientes participantes da promoção foi de R$ 1.379.758,00, totalizando a movimentação de R$ 2.595.692,40.

Também foram divulgados números alcançados pela promoção nas redes sociais na última edição. As visualizações totais somaram 4.604.889, com as visitas ao perfil chegando a 87.752. Foram alcançadas 65.241 contas e 4.206 novos seguidores. A apresentação incluiu ainda dados de pesquisas realizadas junto aos consumidores e as empresas durante o evento.