Acidente na PR-317 deixa cinco feridos, sendo três crianças

Cinco pessoas, entre elas três crianças de 3, 4 e 6 anos ficaram feridas em uma violenta colisão entre um Fiat Uno e um caminhão. O acidente ocorreu na manhã de hoje, na rodovia PR-317, próximo ao distrito de Ivailândia, em Engenheiro Beltrão.

No Fiat Uno viajavam um casal e as três crianças, que estavam no banco traseiro e, segundo informações, sem fazer uso de equipamentos de segurança.

Com a colisão o caminhão tombou e o automóvel parou fora da pista, com danos de grande monta. Além da equipe médica do Grupo de Operações Aéreas do Samu, o acidente mobilizou socorristas do Samu, e do Corpo de Bombeiros de Campo Mourão.

O caso mais grave é do menino de 4 anos que sofreu múltiplas fraturas e traumatismo craniano. A passageira que estava no banco da frente também teve ferimentos graves.

A criança foi encaminhada pelo helicóptero ao Hospital Universitário de Maringá, enquanto as demais vítimas receberam atendimento em hospitais de Campo Mourão. A Polícia Rodoviária Estadual ainda vai apurar as circunstâncias do acidente.

