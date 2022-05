Pilotos mourãoenses lideram quatro das seis categorias em disputa na Copa União de Kart

Na categoria novatos, Gustavo Querobim venceu as duas baterias e é o líder da competição. Nessa categoria, também teve o pódio de Pedro Henrique, que fechou em 5° lugar.

Na prova F4 Challenge a disputa foi acirrada e Yuan Martins ficou com a 3° colocação assumindo a liderança do campeonato. O piloto Raoni de Assis terminou em 4° ficando com a vice-liderança da competição. Completou o pódio nesta categoria o piloto Helber Andrade, também de Campo Mourão.

Na categoria Sprinter dois tempos, a vitória na etapa ficou com Marcos Montans, seguido de Willian Froeschlin, que assumiu a liderança da competição nesta categoria. Ainda esteve no pódio o piloto mouraoense Ivan, que também está entre os primeiros na classificação da Sprinter.

Com os resultados, os pilotos mourãoenses lideram 4 das 6 categorias em disputa na Copa União. São elas: Novatos; F4 Challenge; Graduados e Sprinter.

A categoria Graduados é liderada por Samuel Cruz, seguido de outro mourãoense Gabriel Pinto. Esta categoria não estava em disputa nesta etapa de Paranavaí.

A próxima etapa da Copa acontece no Kartódromo de Campo Mourão, no final de semana dos dias 25 e 26 de junho com entrada franca.