Acidente na PR-180 mata jovem morador de Moreira Sales

O motorista de um Fiat Cronos, identificado por Leonardo Marchi, 26 anos, morreu em um acidente ocorrido na manhã desta terça-feira, na rodovia PR-180, entre Goioerê e o trevo de Mariluz

O jovem era morador da cidade de Moreira Sales, e estava indo trabalhar em Mariluz, quando aconteceu o acidente. Segundo as informações, Marchi trafegava sentido Moreira Sales/Mariluz, quando um veículo I/VW/Taos, placas de Foz do Iguaçu, que vinha em sentido contrário acabou aquaplanando na pista.

Descontrolado, o veículo foi parar parcialmente sob a via do lado direito, sendo atingindo pelo Fiat Cronos. Com o impacto, o veículo dirigido pelo jovem de Moreira Sales foi arremessado para fora da pista, parando em uma área descampada, às margens da via.

Marchi morreu no local do acidente enquanto o condutor do veículo de Foz do Iguaçu sofreu ferimentos médios e foi socorrido pelo Samu até o Hospital de Goioerê. A equipe da Polícia Científica realizou os trabalhos periciais e liberou o corpo ao IML de Umuarama.