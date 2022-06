Lojas com horário especial para o Dia dos Namorados em Campo Mourão

Para maior comodidade dos consumidores, o comércio lojista de Campo Mourão atenderá em horário especial dois dias neste final de semana do Dia dos Namorados (domingo). Na sexta-feira (dia 10), as lojas vão permanecer abertas até às 22 horas, enquanto no sábado funcionarão até às 17 horas.

Outro atrativo para os consumidores são os prêmios oferecidos pela Associação Comercial e Industrial (Acicam), através do projeto “Três Amores”. Aqueles que estão fazendo compras nas aproximadamente 180 empresas participantes da promoção concorrem a três Vale Romance (no valor de R$ 500,00 cada) e a 20 vale compras no valor de R$ 100,00.

Para concorrer aos prêmios basta preencher corretamente os cupons recebidos no ato da compra e depositá-los nas urnas da campanha promocional. Cartazes do projeto “Três Amores” identificam as empresas participantes da promoção. O sorteio será no próximo dia 17, em evento aberto ao público na sede da Acicam.

Através do projeto, a Acicam já distribuiu 54 prêmios no Dia das Mães (em maio) e vai premiar mais 54 no Dia dos Pais (em agosto). Em setembro, no encerramento do projeto “Três Amores/2022”, todos os cupons preenchidos nas três etapas da promoção concorrem a uma moto zero quilômetro, uma geladeira, uma televisão de 32 polegadas e um aparelho de ar condicionado.

A promoção da Acicam tem o apoio da Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicoob e Sicredi.