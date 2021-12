Acidente na PR 082, entre Quinta do Sol e Beltrão deixa motorista ferido

Um colisão entre um veículo Toyota Corola, placas de Maringá e uma caminhoneta Chevrolet D10, placas de Campo Mourão, deixou o motorista do Corola com ferimentos. O acidente ocorreu por volta das 06h30 desta segunda-feira, na rodovia PR 082, entre Quinta do Sol e Engenheiro Beltrão.

Com o impacto da batida, os dois veículos foram parar fora da pista, um do lado esquerdo e o outro do lado direito da rodovia. A Polícia Rodoviária Estadual de Peabiru esteve no local, mas ainda não divulgou as circunstâncias do acidente.

O Corola era dirigido por um rapaz de 23 anos, que sofreu ferimentos leves. Já a caminhoneta era conduzida por um homem de 68 anos, mas ele não sofreu ferimentos.

Os dois veículos tiveram danos de grande monta. O rapaz ferido foi atendido por uma equipe de saúde da prefeitura de Quinta do Sol.

Informações e fotos: Polícia Rodoviária Estadual