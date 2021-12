Semana inicia com repescagem de vacina contra Covid para adolescentes no Santuário

Adolescentes entre 12 e 17 anos que por algum motivo perderam o prazo da vacinação contra a Covid-19 terão nova oportunidade nesta segunda-feira (6). Eles serão atendidos no período da tarde (13h30 às 16 horas), no Santuário Nossa Senhora Aparecida, na Vila Urupês.

A Secretaria Municipal de Saúde orienta para que os adolescentes estejam acompanhados de um adulto responsável, levem documento com foto ou certidão de nascimento, CPF ou cartão SUS atualizado, comprovante de endereço em Campo Mourão. Na terça-feira (7), a repescagem será para quem já completou 18 anos ou mais, no mesmo horário e no mesmo local.

Já no período da manhã desta segunda-feira (6), também no Santuário, haverá atendimento com a 2ª dose da Pfizer para os agendados para essa data. Na terça (7), também pela manhã, no Santuário, 2ª dose da Sinovac para os agendados. Para receber a vacina a pessoa deve apresentar o comprovante da primeira dose.

DOSE EXTRA

Para os idosos, a dose ‘extra’ será aplicada na quarta-feira (8) das 8h30 às 11h30, no Centro Social Urbano e Unidades de Saúde do Tropical, Avelino Piacentini, Damferi, Alvorada, Cidade Nova e Santuário. Devem receber o reforço pessoas que tomaram a segunda dose até o dia 8 de julho. É exigido documento com foto, CPF ou cartão do SUS atualizado e carteirinha de vacinação.

Também na quarta-feira (8), serão vacinados os que já completaram 18 anos ou mais que receberam a segunda dose até o dia 8 de julho. O horário será das 13h30 às 16 horas, no Santuário.