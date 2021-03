Ex-atleta e artilheiro do Sport Campo Mourão morre ao 57 anos

Morreu nesta sexta-feira, em Santo Antônio da Platina o ex-jogador Edson Alcântara, 57 anos, artilheiro do Campeonato Paranaense de 1991 com 31 gols, quando atuou pelo Sport de Campo Mourão.

De acordo com as informações, de seu primo Edson Luiz Matias, ele sofreu um infarto fulminante. Alcântara nasceu na cidade de Nova Esperança no dia 12 de abril de 1963.

O atleta iniciou a carreira no Matsubara em 1980, tendo atuado no Palmeiras, Taquaritinga-SP, Taubaté-SP, Esportivo-RS, Caxias-RS, Anapolina-GO, Hercílio Luz-SC, Platinense-PR, EC Corinthians, Maringá Atlético Clube (1989-90), Sport de Campo Mourão, Paraná Clube, Patrocinense-MG, Marília-SP, Juventus-SC, Rio Branco-PR e encerrou a carreira no Londrina em 1996.