Promoção do Dia dos Pais já tem mais de 80 mil cupons cadastrados

O sucesso alcançado pela campanha Acicam Premiada no Dia dos Pais, que teve a adesão de 227 empresas, pode ser mensurado também pelos números de cupons cadastrados pelos consumidores para concorrer a premiação oferecida na promoção pela Associação Comercial e Industrial de Campo Mourão. Até o final da tarde desta terça-feira, mais de 80 mil cupons já haviam sido cadastrados pela internet.

O cadastramento dos cupons recebidos nas compras realizadas nas empresas participantes da campanha pode ser feito até o dia 22 pelo site www.promoacicam.com.br. Já o sorteio dos nove prêmios para o Dia dos Pais será realizado através da extração da Loteria Federal do próximo dia 23. A entrega dos prêmios, depois de cumpridos todos os trâmites legais, será em setembro.

Serão sorteadas duas pit smoker (churrasqueiras móveis com defumador), duas diárias no Resort Lagos de Jurema (com direito a acompanhante) e cinco vale compras de R$ 1 mil.

MAIS PRÊMIOS

No dia 6 de setembro será realizado o quarto e último sorteio da campanha Acicam Prêmios. O encerramento da promoção será com o sorteio de dois carros – Moby Fiat zero quilômetro – e cinco vale compras de R$ 3 mil cada. Estarão concorrendo todos os cupons preenchidos nas três datas especiais contempladas pela promoção “Acicam Premiada”: Dia das Mães (maio), Dia dos Namorados (junho) e Dia dos Pais (agosto).

A promoção da Acicam tem o apoio do Município de Campo Mourão e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindiempresarial). Como patrocinadores participam a Coamo Agroindustrial Cooperativa, Unimed Campo Mourão, Cresol, Sicredi e Jurema Águas Quentes.