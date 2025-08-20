Acidente mobiliza Corpo de Bombeiros em frente à Santa Casa, mas ninguém se fere

Um acidente envolvendo dois veículos na manhã desta quarta-feira, 20, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros na rodovia PR-558, em frente ao Hospital Santa Casa de Campo Mourão. Apesar da gravidade do impacto, não houve vítimas graves.

A colisão envolveu uma Fiat Fiorino, conduzida por um homem de aproximadamente 45 a 50 anos, e um Fiat Argo, ocupado por uma mulher, de cerca de 50 anos, e uma criança entre 7 e 10 anos.

Segundo relatos do motorista da Fiorino, ele seguia sentido Araruna a Campo Mourão e, ao chegar próximo ao trevo de acesso à Santa Casa, realizou a travessia da rodovia para fazer uma entrega de frios. O condutor afirma ter olhado para os dois lados antes de cruzar, mas não avistou o Fiat Argo, que vinha no sentido contrário (Campo Mourão/Araruna). No momento da travessia, o Argo acabou atingindo a Fiorino.

Com o impacto, ambos os veículos rodaram na pista. O Fiat Argo parou no canteiro central, enquanto a Fiorino ficou atravessada no meio da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e mobilizaram caminhão ABTR e ambulância até o local. Contudo, os ocupantes recusaram encaminhamento médico. O motorista da Fiorino relatou dores em uma das pernas, mas também dispensou atendimento hospitalar.

O Fiat Argo teve os airbags acionados, o que, segundo os Bombeiros, foi fundamental para preservar a integridade da condutora e da criança. A Polícia Rodoviária Estadual esteve no local e registrou a ocorrência.