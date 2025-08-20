Trechos de estradas rurais em Campo Mourão e Peabiru serão fechadas para o Rally de Velocidade

Duas estradas rurais de Peabiru e uma de Campo Mourão serão fechadas no próximo dia 30 de agosto no horário da realização do Rally Centro Oeste de Velocidade, competição que faz parte dos Jogos da Aventura e da Natureza (JAN). O percurso inclui as estradas do Rio do Campo (Campo Mourão), Vila Rica e Olaria (Peabiru).

Ao longo do dia são disputados vários trechos cronometrados, chamados Especiais. Ao final do dia, vence a dupla que completar a soma das Especiais no menor tempo. Para realização da prova, o trânsito de cada “trecho especial” é fechado uma hora antes da largada. A partir desse momento, ninguém deve transitar na estrada.

Para orientar o público presente, haverá carros de segurança percorrendo o trecho. Os moradores da região são orientados a prender animais e cuidar de crianças. O rally é um evento gratuito. Para ver os carros de perto, o Parque de Apoio será no Parque de Exposições Getúlio Ferrari, onde as equipes chegam dia 29 de agosto e a visitação começa às 18 horas.

Para ver a prova com segurança a orientação é evitar o lado de fora das curvas; usar tênis e roupas leves; levar bebidas, lanche e protetor solar e recolher o lixo que produzir. Para quem quiser experimentar o esporte, haverá também a modalidade Rally de Regularidade, para carros de rua.

HORÁRIOS DE FECHAMENTO – 30 de agosto

ESTRADA OLARIA – LARGADA – 8:40 / 9:30

Fechamento – das 7h40 às 10h10

ESTRADA RIO DO CAMPO – LARGADA: 11:30 / 13:40

Fechamento – das 10h30 às 12h10 e das 12h40 às 14h30

ESTRADA VILA RICA – LARGADA: 11:55 / 14:00

Fechamento – das 10h50 às 12h30 e das 13 às 14h40