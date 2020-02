Acidente mata três pessoas na rodovia PR-082

Um trágico acidente ocorrido por volta das 15h30 desta terça-feira, provocou a morte de três pessoas, na rodovia PR-082, próximo a Cianorte. A colisão envolveu um Fiat Uno, um Jeep Renegade e um caminhão VW 24.250. Mais três ficaram feridos.

De acordo com as informações da Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiat Uno, que não tem habilitação, invadiu a pista contrária ao tentar desviar de um galho. Com isso acabou batendo de frente com o caminhão.

O motorista do Jeep que vinha atrás do Fiat também se chocou contra o veículo. Morreram no local três pessoas, todas ocupantes do Fiat e mais três vítimas foram hospitalizadas com ferimentos graves, entre elas uma criança de oito meses. O Samu prestou atendimento aos feridos, que foram encaminhados ao hospital São Paulo de Cianorte.