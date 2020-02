PM prende ladrão em flagrante furtando em bar

A Polícia Militar prendeu nesta madrugada, por volta das 3h30, um homem de 25 anos, após ele ser surpreendido pela equipe policial dentro de um bar, localizado na avenida Ney Braga. A proprietária do estabelecimento percebeu a movimentação e acionou a polícia.

Quando a equipe chegou dois homens estavam no interior do bar, mas um deles conseguiu sair por uma abertura em uma das portas, porém o segundo suspeito foi localizado escondido atrás de caixas de bebidas, dentro do estabelecimento.

Com ele os policiais encontraram uma sacola com diversos produtos que já estavam separados, entre eles perfumes e desodorantes, dezenas de maços de cigarros, isqueiros, barras de chocolates e outros doces.

Outras equipes realizaram buscas nas proximidades, no entanto o outro bandido não foi localizado. O suspeito detido foi encaminhado para a 16ª Subdivisão Policial onde foi autuado em flagrante pelo crime de furto.