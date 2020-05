Acidente mata motociclista no trevo de acesso ao Águas de Jurema

Um acidente registrado no início da tarde desta quinta-feira (28), na rodovia BR-487, trevo de acesso ao distrito Águas de Jurema, próximo a Iretama, causou a morte de um motociclista.

A vítima, identificada por Edvaldo Bochniak (idade não divulgada), conduzia uma Honda CG Titan 150 cilindradas, quando acabou batendo em uma carreta. A motocicleta ficou completamente destruída. A vítima morreu no local e o corpo foi conduzido ao IML de Campo Mourão. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.