Acidente mata motociclista na PR-082; motorista foge sem prestar socorro

Um trágico acidente registrado no início da noite de ontem, por volta das 19h05, na rodovia estadual PR-082, entre os municípios de Cianorte e Terra Boa, causou a morte de um homem de 43 anos. Ainda não há identificação da vítima.

Ele trafegava de motociclista em direção a Terra Boa quando ocorreu a colisão com um automóvel. O condutor do veículo evadiu-se do local, não sendo possível identificá-lo.

O SAMU foi acionado, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito constatado no local. A Polícia Rodoviária Estadual foi acionada para elaborar o boletim de ocorrência e as circunstâncias do acidente ainda serão apuradas.

Também compareceram ao local equipes da Polícia Civil, Polícia Científica e o Instituto Médico-Legal (IML) para a perícia e recolhimento do corpo.

Com informações e fotos: Notícias Cianorte e Região