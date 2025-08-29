Cultura de Campo Mourão restaura mesa histórica que marcou a política local

A Secretaria Municipal de Cultura de Campo Mourão iniciou o processo de restauração de uma mesa histórica, que guarda parte da memória política do município. O móvel, da tradicional marca Cimo, foi adquirido pela Câmara de Vereadores na década de 1950 para servir às reuniões parlamentares e desde então acompanhou momentos marcantes da vida pública mourãoense.

Entre os episódios registrados, a peça foi palco de um dos momentos mais trágicos da cidade. Em 21 de setembro de 1959, após o acidente automobilístico que vitimou o então prefeito Roberto Brzezinski e o candidato à sua sucessão, Harrison José Borges, ambos foram velados sobre a mesa, na sede da Câmara. Como não havia caixões disponíveis em Campo Mourão, o corpo do prefeito foi colocado diretamente sobre o móvel, deixando marcas de sangue ainda visíveis em seu verso.

A tragédia, ocorrida na Fazenda Chapadão, em Engenheiro Beltrão, mobilizou repercussão em todo o Paraná e contou com a presença do então governador Moysés Lupion durante as cerimônias fúnebres.

Após décadas de uso parlamentar, a mesa foi transferida em 2004 para a Biblioteca Pública Municipal, onde sofreu descaracterizações ao longo do tempo. Agora, sob iniciativa da própria equipe da Secretaria de Cultura, o móvel passa por um trabalho cuidadoso de restauração, que busca devolver suas características originais.

Para isso, os restauradores utilizaram fotografias do acervo do Museu Municipal e aplicaram técnicas semelhantes às usadas em peças do Palácio da Alvorada e do Palácio do Planalto, em Brasília.

Segundo o Secretário Municipal de Cultura, Roberto Cardoso, a iniciativa une preservação histórica e responsabilidade financeira. “Optamos por realizar o trabalho com a equipe própria, garantindo qualidade técnica e reduzindo custos. É uma forma de valorizar nossa história sem abrir mão da responsabilidade com os recursos públicos”, destacou.

Concluído o processo, a mesa será tombada como patrimônio histórico de Campo Mourão, reforçando o compromisso da administração municipal com a preservação da memória e da identidade local.