Polícia Civil seleciona oito imagens vencedoras no Concurso de Fotografia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) selecionou oito imagens vencedoras no Concurso de Fotografia PCPR 2020/2021. O resultado está sendo divulgado no site e redes sociais oficiais da instituição, nesta segunda-feira (01).

A PCPR recebeu 54 inscrições, que somaram 127 fotografias. Uma comissão julgadora avaliou o material e selecionou os trabalhos de quatro fotógrafos amadores e dois profissionais. Três candidatos selecionados são policiais civis paranaenses.

Oito fotografias foram selecionadas. Elas foram feitas por seis autores, sendo que dois tiveram duas imagens escolhidas. A seleção não envolveu ordem por mérito.

Os fotógrafos vencedores foram Cristiane Pansolin Cardoso, Daniel Pereira Bueno, Márcia Regina Quinhone, Marcio Henrique de Souza Yuge, Thais Mendes Santiago e Wellington Cesar de Carvalho.

Cada um dos fotógrafos receberá um certificado de premiação, uma moeda comemorativa “Pensando Estrategicamente o Futuro 2019-2023″ e uma edição de um livro de fotografias que será editado e publicado pela PCPR.

O livro será disponibilizado na forma impressa e eletrônica. As oito imagens selecionadas no concurso são inéditas e farão parte da publicação.

Agência Estadual de Notícias