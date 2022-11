Acidente mata ciclista e motociclista na Estrada Boiadeira, em C. Mourão

Um trágico acidente no inicio da noite desta segunda-feira, 21, causou dois óbitos na rodovia BR-487 (Estrada Boiadeira). As vítimas são um motociclista e um ciclista que se chocaram nas proximidades da estação rodoviária de Campo Mourão. Chovia forte no momento do acidente.

O motorista de uma GM/Montana que vinha logo atrás da moto não conseguiu desviar e acabou passando sobre o corpo do ciclista que morreu no local, assim como o motociclista, identificado por Juliano do Prado, 51 anos. A vítima da bicicleta é Osney Campos Artiles, 43 anos.

Segundo as primeiras informações, o motociclista com uma CB 300 cilindradas seguia sentido Campo Mourão/São Geraldo, quando foi surpreendido pelo ciclista que teria cruzado a pista. O impacto foi inevitável e os dois caíram sobre a pista.

A Montana vinha logo atrás da moto e o motorista não teve tempo de desviar, passando sobre o corpo do ciclista. Equipes do Samu foram acionadas, mas os dois morreram no local. Diante da cena, o motorista da Montana passou mal e precisou ser atendido pelos socorristas.