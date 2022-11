Fogo em vegetação próximo à Santa Casa causou muita fumaça e preocupou hospital

A ação negligente de pessoas que teriam ateado fogo em um terreno baldio, próximo ao hospital Santa Casa de Campo Mourão causou uma grande nuvem de fumaça e preocupou a direção da instituição.

A ocorrência foi registrada no inicio da noite desta segunda-feira, 21. A preocupação foi com pacientes internados no hospital e também com motoristas que passavam pela rua, sentido ao jardim Cidade Alta, pois a fumaça também atingiu um trecho da via, atrapalhando a visibilidade dos condutores.