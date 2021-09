Acidente incendeia carro e deixa motociclista gravemente ferido

Uma grave colisão envolvendo um veículo Toyota Corola, placas de Floresta, e uma moto Honda CBX 250cc, deixou o condutor da motocicleta gravemente ferido. Com o impacto, o veículo pegou fogo e a moto ficou destruída.

O acidente ocorreu na tarde desta sexta-feira, na Avenida João Bento, esquina com a Rua Mato Grosso, em Campo Mourão. O condutor da moto foi atendido por equipes do Siate e Samu, com fratura exposta em uma das pernas.

O Corpo de Bombeiros teve trabalho para conter as chamas do veículo, que ficou destruído. O automóvel estaria trafegando pela avenida João Bento, quando a moto cruzou na sua frente, no cruzamento com a Mato Grosso.

O condutor do veículo estava acompanhado de outra pessoa, mas eles não tiveram ferimentos graves.