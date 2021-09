Feriado terá fiscalização redobrada do Batalhão de Polícia Rodoviária nas rodovias estaduais

O Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), da Polícia Militar do Paraná, iniciou nesta sexta-feira (03) a intensificação de policiamento nas rodovias estaduais. A ação segue até a quarta-feira (08) em todo o Paraná. O policiamento preventivo e ostensivo contará com as equipes dos postos rodoviários pertencentes às seis companhias do batalhão distribuídas no Estado, atendendo aos mais de 12 mil quilômetros de rodovias.

As equipes farão bloqueios em pontos específicos, além de atividades rotineiras de verificação de documentação e de infrações de trânsito rodoviário, com uso de radares móveis e aparelhos etilométricos e o aplicativo GIT Mobile, para a aplicação de notificações de trânsito diretamente pelo celular.

O planejamento da unidade também abrange a fiscalização em pontos estratégicos para coibir o contrabando, descaminho, tráfico de drogas e armas. Nestas ações serão empregados cães de faro do BPRv para auxiliar nas abordagens, durante as operações policiais.

Durante a operação, os policiais rodoviários acompanharão o fluxo de veículos e reforçarão a presença em diversos trechos para inibir embriaguez ao volante e outras atitudes perigosas, como a ultrapassagem em local proibido e infrações que podem ocasionar acidentes fatais.

O comandante do BPRv, tenente-coronel Wellington Joserli Selmer, enfatiza que a intensificação das fiscalizações tem como objetivos evitar acidentes e preservar vidas. “O BPRv está preparado, tanto com reforço do policiamento quanto com a aplicação de tecnologia, que traz agilidade às ações. Também vamos trabalhar com operações de radares móveis ao longo das rodovias para evitar o excesso de velocidade e, principalmente, proteger vidas”, afirma.

Em outros pontos também serão observados outros tipos de condutas, como falta do uso de cinto de segurança, porte de documentação de condutor e veículo, crianças devidamente no assento de elevação ou cadeirinha e demais condições para circulação.

EMBRIAGUEZ

As ações contra a embriaguez ao volante serão reforçadas pelas equipes policiais com etilômetros padrão e também com os etilômetros passivos, que indicam a presença de álcool sem a necessidade de contato físico, o que auxilia no distanciamento para evitar a disseminação do coronavírus. O equipamento será aplicado em complemento ao etilômetro convencional.

“O mais importante para o motorista é a prudência, seguir a legislação de trânsito, respeitar o limite de velocidade de cada via, e não deixar para sair na última hora. Em um feriado como esse, o momento é de descontração e lazer, e não de pressa, de imprudência, que podem ocasionar acidentes. Sem esquecer de cuidar e fazer a revisão veículo”, alerta o tenente-coronel Selmer.

“Além disso, precisamos lembrar que ainda estamos em pandemia, então é preciso seguir as medidas sanitárias”, completa.

NOVIDADE

Neste feriado da Independência, o BPRv utilizará o aplicativo GIT-Mobile para a aplicação de notificações de trânsito diretamente pelo celular em diversos pontos das rodovias. Os aparelhos foram cedidos ao batalhão pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER-PR) e configurados pela Diretoria de Tecnologia e Qualidade da Polícia Militar para receberem o aplicativo e outras funcionalidades de uso exclusivo para fiscalização de trânsito.

“Com o uso desse sistema todas as notificações serão digitais, o que vai trazer muita celeridade para o nosso trabalho”, explica o comandante do BPRv.

Agência Estadual de Notícias