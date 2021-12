Acidente faz caminhão a ônibus tombarem na região

Um ônibus com 20 passageiros e um caminhão tombaram na tarde desta segunda-feira após se tocarem na rodovia Vassílio Boiko, entre as cidades de Roncador e Nova Cantu.

O acidente ocorreu próximo à entrada da localidade do Rio Azul, no município de Roncador. Segundo as informações, o caminhão estava carregado com ração.

Ambos trafegavam em sentido contrário e acabaram batendo lateralmente quando cruzaram na pista. A batida foi leve, mas suficiente para fazer com que os dois veículos tombassem. O coletivo foi parar fora da pista e o caminhão tombou sobre a rodovia, espalhando a carga.

Não houve feridos com gravidade, apenas algumas pessoas com escoriações leves. Próximo ao local do acidente há uma ribanceira de aproximadamente 20 metros de altura.