CM é a 4ª cidade no Paraná em arrecadação de Imposto de Renda para fundos municipais

A campanha Imposto de Renda Solidário arrecadou R$1.958.183,55 em Campo Mourão, colocando assim o município em 4º lugar entre as 354 cidades que receberam recursos do imposto de renda. O valor arrecadado foi 2,85% maior que no ano anterior, quando foram arrecadados R$1.903.975,55.

Por meio da campanha, o contribuinte pode destinar parte do imposto que pagaria para o governo federal, para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA) e para o Fundo Municipal do Idoso (FMI) para que seja investido em projetos de entidades cadastradas.

De acordo com a coordenadora da campanha e assessora do Fórum das Entidades de Campo Mourão, Silvia Andreia da Rocha, o total arrecadado demonstra a solidariedade e a preocupação dos contribuintes com as causas sociais. “Esse resultado é excelente e, além da solidariedade, demonstra a credibilidade que o contribuinte mourãoense tem dado à campanha e aos projetos sociais realizados pelas entidades”.

“Temos visto a campanha crescer ano a ano e é gratificante ver que os contribuintes estão cada vez mais conscientes de que podem ajudar as crianças, adolescentes e idosos atendidos pelas entidades beneficiadas. Com as doações esses recursos ficam no município e são repassados para instituições que desenvolvem um trabalho sério e de extrema importância na nossa cidade”, destaca o prefeito Tauillo Tezelli.

Entre as instituições beneficiadas estão: APAE, Associação Amigos do Autista de Campo Mourão (AACM), Associação Sou Arte, Associação Dojo.Com, Comunidade Terapêutica Lar Dom Bosco, Fundação Marta Kaiser, Casa Lar Infantil Miriã, Lar de Idosos São Joaquim e Sant’anna e Abrigo à Mão Cooperadora.

CRESCIMENTO NA ARRECADAÇÃO

Desde 2018, a campanha do imposto de renda solidário já arrecadou mais de R$7 milhões. Neste período, foram repassados R$3.516.029,83 para o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente e R$4.123.566,77 para o Fundo Municipal do Idoso.

Nos últimos cinco anos, a arrecadação de imposto de renda para os fundos municipais saltou de R$ 516.659,31 para R$1.958.183,55, o que representa um crescimento acumulado de 279%.