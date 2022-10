Acidente envolvendo seis veículos deixa dois mortos na PR-082

Duas pessoas que viajavam em um Fiat Uno, morreram em um gravíssimo acidente ocorrido por volta das 18h30 de ontem, na rodovia PR-082, próximo à cidade de São João do Ivaí. O local do acidente é conhecido como curva do caixão e envolveu pelo menos seis veículos.

As vítimas, que trabalhavam na cidade de Barbosa Ferraz foram identificadas por Claudio Ribeiro Benetão, motorista do Uno, e Marcos Roberto de Brito, 46 anos. Benetão trabalhava como carteiro no Correios de Barbosa Ferraz, enquanto Brito era servidor da Emater, na mesma cidade. Ambos morreram na hora.

Equipes de socorro, ambulâncias do município e Samu, foram acionadas e atenderam a ocorrência. Além do Fiat Uno, a batida envolveu dois caminhões, uma caminhonete F-1000, uma Fiat Strada, um Fiat Uno e uma moto.

Segundo relatos de populares, a primeira batida foi entre o Fiat Uno e a F-1000. Um dos caminhões, carregado com óleo vegetal, que vinha logo atrás bateu na traseira da caminhonete, e cruzou a pista, batendo em uma árvore às margens da rodovia. Com isso, acabou provocando a colisão dos outros três veículos envolvidos.

O condutor da picape Strada também foi socorrido com ferimentos graves, mas consciente. Todas as demais vítimas sofreram ferimentos considerados moderados, sem risco de morrer.

O Corpo de Bombeiros de Ivaiporã também participou do atendimento às vítimas. Os corpos foram recolhidos pelo IML de Ivaiporã. A Polícia Rodoviária Estadual vai apurar as causas do acidente.

Com intormações: Colunanews.com.br